Враг грянул на нас, как гибельный шквал. Посол Лакотт цитирует «Экспромт» Шираза

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт опубликовал на своей странице в Facebook стихотворение «Экспромт» великого поэта Ованеса Шираза в переводе на французский, сопроводив фотографией, изображающей Армянские горы

Экспромт

Был мир нерушим, как древний утёс,

Враг грянул на нас, как гибельный шквал.

Мы встали пред ним, как древний утёс,

Враг взвыл, разъярясь, как бешеный шквал.

Века простоим, как древний утёс,

Враг сгинет, как дым, как скошенный шквал.

Перевод Татьяны СПЕНДИАРОВОЙ