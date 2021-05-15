Работа ААЭС останавливается на 141 день. Стартовал планово-предупредительный ремонт

Сегодня, 15 мая, на Армянской АЭС стартовал ключевой планово-предупредительный ремонт (ППР-2021) в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации станции. Организацию работ в рамках контракта по модернизации осуществляет АО «Русатом Сервис», входящее в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом».

Армянская АЭС остановится на 141 день - это самый продолжительный ППР с начала реализации проекта. Столь долгая остановка связана с заключительными важными работами по модернизации второго энергоблока Армянской АЭС.

Как сообщили Арменпресс в Армянской АЭС, мероприятия на АЭС проводятся с целью повышения эффективности и надежности станции. «Хочу подчеркнуть, что весь прошлый год ушел на подготовку к проведению ремонтных мероприятий в рамках ППР-2021: проведены все необходимые проверки на АЭС, доставлено оборудование, проведена подготовка к модернизации системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и восстановительному отжигу корпуса реактора. Физически все основные мероприятия на площадке будут реализованы на протяжении ППР-2021 включительно до октября 2021 года», - сказал главный инженер Армянской АЭС Артур Григорян.

В этом году исполняется 45 лет с начала работы второго энергоблока Армянской АЭС, 45 лет назад реактор ААЭС был включен в энергосистему. Символично, что именно сейчас - после проведения модернизации, восстановятся физико-механические свойства корпуса реактора и его можно будет эксплуатировать и после 2026 года - как минимум ещё до 2036.

«Эта ключевая остановка станет определяющей для работы Армянской АЭС. Для проведения работ на станцию уже приехало 120 российских специалистов. За весь период ремонта в этом году будет задействовано около 350 атомщиков из России. Это важная веха для развития атомной энергетики Армении, и мы рады быть причастными к такому событию и помочь нашим друзьям творить историю атомной отрасли Армении», - сказал Юрий Свириденко, руководитель проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС с российской стороны.

Армянская АЭС - единственная атомная станция на территории Южного Кавказа и производит более трети всей электроэнергии, вырабатываемой в Армении. Армения накопила уникальный опыт эксплуатации Армянской АЭС. Второй энергоблок был заново запущен в работу после пребывания в консервации в течение 6,5 лет. Станция играет важнейшую роль для развития энергосистемы Армении и всей социально-экономической жизни Республики. Генподрядчиком работ по модернизации Армянской АЭС выступает АО «Росатом Сервис», основными задачами которого являются восстановление ресурса и продление работы станции, повышение уровня ее безопасности и эффективности.