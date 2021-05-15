Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

РА надеется, что Азербайджан прислушается к международным призывам вывести войска с территории РА

РА надеется, что Азербайджан прислушается к международным призывам вывести войска с территории РА

 Республика Армения полна решимости принять все меры для обеспечения своей территориальной целостности, о чем она информировала своих партнеров на различных платформах.  

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, комментируя международную реакцию на ситуацию в приграничных районах Армении. 

«Еще раз подчеркиваем, что азербайджанская сторона вторглась на суверенную территорию Армении. Мы высоко ценим призывы наших международных партнеров к Азербайджану немедленно вывести свои вооруженные формирования с территории Армении. Руководство МИД РА надеется, что азербайджанская сторона  прислушается к этим призывам и не будет нагнетать ситуацию и дальше», - как сообщает Арменпресс,  сказала пресс-секретарь МИД РА.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации