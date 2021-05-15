РА надеется, что Азербайджан прислушается к международным призывам вывести войска с территории РА

Республика Армения полна решимости принять все меры для обеспечения своей территориальной целостности, о чем она информировала своих партнеров на различных платформах.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, комментируя международную реакцию на ситуацию в приграничных районах Армении.

«Еще раз подчеркиваем, что азербайджанская сторона вторглась на суверенную территорию Армении. Мы высоко ценим призывы наших международных партнеров к Азербайджану немедленно вывести свои вооруженные формирования с территории Армении. Руководство МИД РА надеется, что азербайджанская сторона прислушается к этим призывам и не будет нагнетать ситуацию и дальше», - как сообщает Арменпресс, сказала пресс-секретарь МИД РА.