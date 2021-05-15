В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 1.58 по времени UTC (4.58 мск) в 231 километре к востоку от города Тадин в Новой Каледонии.

Очаг залегал на глубине 19,7 километра. Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.