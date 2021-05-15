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Проведены аресты и задержания по факту перекрытия дороги Горис-Степанакерт

Проведены аресты и задержания по факту перекрытия дороги Горис-Степанакерт

Возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дороги Горис-Степанакерт. 14 мая около 15:30 часов в районе  села Тег Сюникской области группа людей перекрыла дорогу Горис-Степанакерт, нарушив общественный порядок на 10-15 минут, произошли стычки с  гражданами, требующими  открыть дорогу.  

Как  передает Арменпресс, полиция РА сообщает, что в 17:47 часов  в Горисское управление полиции подвергнуты приводу 8 человек. По делу возбуждено уголовное дело по признакам статьи 258 УК РА. Один человек был арестован. 

Арестован один гражданин — задержанный 44-летний мужчина разбил оконное стекло одного из кабинетов Горисского отделения. 

Ведется расследование


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