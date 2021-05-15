Проведены аресты и задержания по факту перекрытия дороги Горис-Степанакерт

Возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дороги Горис-Степанакерт. 14 мая около 15:30 часов в районе села Тег Сюникской области группа людей перекрыла дорогу Горис-Степанакерт, нарушив общественный порядок на 10-15 минут, произошли стычки с гражданами, требующими открыть дорогу.

Как передает Арменпресс, полиция РА сообщает, что в 17:47 часов в Горисское управление полиции подвергнуты приводу 8 человек. По делу возбуждено уголовное дело по признакам статьи 258 УК РА. Один человек был арестован.

Арестован один гражданин — задержанный 44-летний мужчина разбил оконное стекло одного из кабинетов Горисского отделения.

Ведется расследование