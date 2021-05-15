Камнепад на участке дороги Каджаран-Мегри

На участке дороги Каджаран-Мегри Сюникской области произошел камнепад.

В беседе с Арменпресс глава общины Мегри Мхитар Закарян отметил, что в настоящее время дорожно-строительная компания Мегри проводит работы по уборке.

«Ничего экстраординарного нет, это происходит каждый год. Место такое, что камнепады случаются каждый год — из-за обильных весенних осадков. Сейчас ведутся работы по очистке, я думаю, что они будут завершены очень скоро», - сказал мэр, добавив, что дорога уже частично открыта, не полностью, но есть движение.