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Камнепад на участке дороги Каджаран-Мегри

Камнепад на участке дороги Каджаран-Мегри

На участке дороги Каджаран-Мегри Сюникской области произошел камнепад. 

В беседе с  Арменпресс глава общины Мегри Мхитар Закарян отметил, что в настоящее время дорожно-строительная компания Мегри проводит работы по уборке. 

«Ничего экстраординарного нет, это происходит каждый год. Место такое, что камнепады  случаются каждый год — из-за обильных весенних осадков.  Сейчас ведутся работы по очистке, я думаю, что они будут завершены очень скоро», - сказал мэр, добавив, что дорога уже частично открыта, не полностью, но есть  движение.


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