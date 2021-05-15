На территории Армении автодороги проходимы
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении автодороги проходимы.
Как передает Арменпресс, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.
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