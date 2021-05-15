Действия азербайджанских военных нарушают права приграничных жителей РА. ЗПЧ отбыл в Гегаркуник

Защитник прав человека Арман Татоян вместе со своими сотрудниками выехал в Гегаркуникскую область для ознакомления с ситуацией в приграничье, проведения ознакомительной работы и защиты прав приграничных жителей.

С 12 мая 2021 г. года Защитник прав человека получает сигналы из поселков Варденис, Кут, Норабак, Верин Шоржа Гегаркуникской области — об откровенно незаконном присутствии вооруженных сил Азербайджана в направлении населенных пунктов Гегаркуник внутри границы РА.

Как передает Арменпресс, исследования аппарата Защитника прав человека, в том числе гегаркуникмкого подразделения, подтверждают, что преступные действия азербайджанских военных грубо нарушают права жителей приграничья РА.

Жители выразили обеспокоенность тем, что присутствие азербайджанских военнослужащих вблизи их домов ставит под угрозу их жизнь и безопасность, нарушает душевное равновесие. Они также заявили, что больше не могут использовать пастбища, заниматься животноводством, которое является источником дохода их семей, не могут держать крупный и мелкий рогатый скот, пить воду или пасти животных, под угрозой доступ к орошению и водным ресурсам.

Аппарат омбудсмена также зафиксировал тревожные сигналы в СМИ.

Защитник прав человека Республики Армения обращает внимание международных организаций на то, что указанные права приграничных жителей Республики Армения международно признаны и гарантированы Конституцией Республики Армения.

Результаты ознакомительной работы будут обобщены и отправлены в международные организации.