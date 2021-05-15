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Азербайджанские военные все еще находятся на территории Армении, переговоры будут продолжены. MO

Азербайджанские военные все еще находятся на территории Армении, переговоры будут продолжены. MO

12 и 13 мая ситуация, возникшая после вхождения Вооруженных сил Азербайджана в приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения под предлогом «уточнения границы», по состоянию на утро 15 мая не урегулирована. Несмотря на то, что в результате действий армянских частей азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые части, часть из них все еще находится на территории Республики Армения. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА. 

Вооруженные силы Республики Армения подчеркивают необходимость мирного урегулирования ситуации, и тем не менее, в очередной раз заявляют, что посягательства на суверенные территории Армении абсолютно неприемлемы, и азербайджанская сторона должна без предварительных условий вернуться на исходные позиции. 

«Считаем необходимым отметить, что на всех трех направлениях, где азербайджанские вооруженные силы пытались обеспечить позиционное продвижение, как вся территория, так и сами военные, а также  способы их обеспечения находятся под полным контролем вооруженных сил Армении. 

Ожидается, что переговоры о мирном урегулировании конфликта, начавшиеся 12 мая, продолжатся сегодня.  

Учитывая большой объем  дезинформации, распространяющейся о ситуации в Интернете, мы еще раз призываем вас воздерживаться от распространения непроверенной, тем более ложной информации.  В течение дня Минобороны будет регулярно давать соответствующие разъяснения по ситуации», - говорится в сообщении.


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