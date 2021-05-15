Азербайджанские военные все еще находятся на территории Армении, переговоры будут продолжены. MO

12 и 13 мая ситуация, возникшая после вхождения Вооруженных сил Азербайджана в приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения под предлогом «уточнения границы», по состоянию на утро 15 мая не урегулирована. Несмотря на то, что в результате действий армянских частей азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые части, часть из них все еще находится на территории Республики Армения.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА.

Вооруженные силы Республики Армения подчеркивают необходимость мирного урегулирования ситуации, и тем не менее, в очередной раз заявляют, что посягательства на суверенные территории Армении абсолютно неприемлемы, и азербайджанская сторона должна без предварительных условий вернуться на исходные позиции.

«Считаем необходимым отметить, что на всех трех направлениях, где азербайджанские вооруженные силы пытались обеспечить позиционное продвижение, как вся территория, так и сами военные, а также способы их обеспечения находятся под полным контролем вооруженных сил Армении.

Ожидается, что переговоры о мирном урегулировании конфликта, начавшиеся 12 мая, продолжатся сегодня.

Учитывая большой объем дезинформации, распространяющейся о ситуации в Интернете, мы еще раз призываем вас воздерживаться от распространения непроверенной, тем более ложной информации. В течение дня Минобороны будет регулярно давать соответствующие разъяснения по ситуации», - говорится в сообщении.