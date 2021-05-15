Европейские индексы выросли - 14-05-21

МОСКВА, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.43% и составил 15416.64 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.54% и составил 6385.14 пункта, британский FTSE вырос на 1.15% и составил 7043.61 пункта, а российский RTSI вырос на 0.13% и составил 1548.93 пункта.