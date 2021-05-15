Цены на цветные металлы - 14-05-21

ЛОНДОН, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.20% и составила 2462.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.91% и составила 10239.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.68% и составила 2162.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.84% и составила 17433.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.84% и составила 29280.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.93% и составила 2940.50 долларов США, цена на молибден выросла на 3.10% и составила 29321.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 44635.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.