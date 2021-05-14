Азербайджанские силы не только не продвинулись после 13 мая, но были вынуждены покинуть некоторые территории: МО

Ситуация, сложившаяся после вторжения 12-13 мая вооруженных сил Азербайджана в приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения под предлогом «корректировки границы», до сих пор не изменилась. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, армянская сторона четко потребовала от азербайджанских военных вернуться на позиции без каких-либо предварительных условий.

«Переговоры по мирному урегулированию вопроса, начатые с 12 мая, продолжатся завтра.

Распространяющаяся с сегодняшнего утра в интернете и различных СМИ информация о новых случаях продвижения вооруженных сил Азербайджана не соответствует действительности. Азербайджанские подразделения не только не продвинулись после 13 мая, но в результате действий ВС Армении были вынуждены покинуть некоторые территории.

Вновь призываем воздерживаться от распространения непроверенной, тем более ложной информации, особенно по таким деликатным вопросам.

В случае развития событий МО выступит с соответствующим заявлением», - говорится в заявлении МО.