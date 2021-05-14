Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

Азербайджанские силы не только не продвинулись после 13 мая, но были вынуждены покинуть некоторые территории: МО

Азербайджанские силы не только не продвинулись после 13 мая, но были вынуждены покинуть некоторые территории: МО

Ситуация, сложившаяся после вторжения 12-13 мая вооруженных сил Азербайджана в приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения под предлогом «корректировки границы», до сих пор не изменилась. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, армянская сторона четко потребовала от азербайджанских военных вернуться на позиции без каких-либо предварительных условий.

«Переговоры по мирному урегулированию вопроса, начатые с 12 мая, продолжатся завтра.

Распространяющаяся с сегодняшнего утра в интернете и различных СМИ информация о новых случаях продвижения вооруженных сил Азербайджана не соответствует действительности. Азербайджанские подразделения не только не продвинулись после 13 мая, но в результате действий ВС Армении были вынуждены покинуть некоторые территории.

Вновь призываем воздерживаться от распространения непроверенной, тем более ложной информации, особенно по таким деликатным вопросам. 

В случае развития событий МО выступит с соответствующим заявлением», - говорится в заявлении МО.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации