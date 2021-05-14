США назвали провокационными действия Азербайджана на границе с Арменией

Власти США считают провокационными действия Азербайджана на границе с Арменией и призывают прекратить их. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Мы пристально следим за ситуацией. Перемещение сил безответственным, а также неоправданно провокационным. Мы надеемся, что Азербайджан немедленно отведет все силы и прекратит дальнейшие провокации", - сказала она, также призвав обе стороны к урегулированию разногласий путем переговоров.

Во время брифинга Портер также спросили, как происходящее влияет на военную помощь США Азербайджану. "Мне нечего объявить по вопросу военной помощи", - ответила сотрудница Госдепа.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида.

Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.