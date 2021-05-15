"Айастани Анрапетутюн". Международное сообщество осуждает действия Азербайджана

«Вчера Армения объявила, что официально обращается в ОДКБ в связи с нарушением границы азербайджанскими вооруженными силами в Сюникской области и их проникновением на территорию Армении. Однако это не 4-я статья соглашения, то есть нападение на государство, а 2-я статья — об опасности и угрозе нападения.

Специалист по международному праву, член фракции НС «Просвещенная Армения» Тарон Симонян в беседе с газетой «Айастани Анрапетутюн» сказал, что если в случае применения 4-й статьи будет вооруженная поддержка, то в случае 2-й статьи просто начнутся консультации. по региональной безопасности. Относительно вопроса о том, какие действия может предпринять ОДКБ после этого заявления, мой собеседник отметил, что начнутся консультации, после которых или может не произойти ничего, или может быть определенная демонстрация или применение силы. Все зависит от дальнейшего развития обстоятельств

«Эта акция против территории Армении является не только угрозой применения силы, но и явным проявлением применения силы. Фактически сила была применена, поскольку было проникновение вооруженного отряда на территорию Республики Армения. Это, в соответствии с международным правом, приравнивается к применению силы, поэтому можно было использовать не только соответствующий инструментарий ОДКБ, но также следовало направить письмо в Совет Безопасности ООН и информировать о том, что против нас была применена сила и что сила все еще применяется.

«Армения имеет право на самооборону — в соответствии со статьей 51 Устава ООН, если переговоры не принесут результатов», - сказал эксперт, подчеркнув, что был нарушен принцип территориальной целостности нашей страны».

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