"Айастани Анрапетутюн". С сегодняшнего дня ААЭС прекращает работу на 141 день

«С 15 мая на 141 день перестанет работать Армянская АЭС — станция, имеющая жизненно важное значение для нашей страны с точки зрения политической, экономической и энергетической безопасности. Фактически, с сегодняшнего дня по октябрь будет очень сложный период для энергосистемы Армении.

Помимо того, что АЭС не будет работать дольше обычного, к тому же параллельно не работает и 5-й блок Разданской ТЭС, и по понятным и болезненным причинам мы не получим 330 млн кВт/ч электроэнергии из Арцаха. Не приведет ли это к проблемам с энергией и, как следствие — к веерным отключениям?

«АА» обратилась с этим вопросом к первому заместителю генерального директора ЗАО ААЭС - директору Армянской АЭС М. Варданяну. «В любом случае, это проблема, которую предстоит решать ЗАО «Системный оператор электроснабжения», но изначально, когда составлялись годовые графики, оператор не видел никаких проблем при остановке нашей станции. И сейчас, похоже, обсуждается и вопрос импорта электроэнергии из Грузии, так как она дешевле. Ереванская ТЭЦ, вероятно, останется в резерве», - пояснил М. Варданян.

Почему 141 день, так долго, ведь обычно остановки длились 2-2,5 месяца ... »

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