Парламент Армении единогласно принял заявление об осуждении действий Азербайджана

Национальное Собрание Республики Армения решительно осуждает посягательство Азербайджана на территориальную целостность Республики Армения и заявляет, что проводимая Азербайджаном агрессивная политика нарушает основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении НС «О сложившейся в приграничных зонах, в частности в Сюнике, Гегаркунике и Вайоц Дзоре, кризисной ситуации, существующих проблемах и путях их решения, охране границы и вопросах безопасности». Проект заявления Национального Собрания представил на внеочередном заседании НС депутат фракции «Процветающей Армении» Арман Абовян.

В заявлении Национального Собрания Республики Армения говорится, что 12 мая 2021 года в направлении района Черного озера в Сюникской области азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Республики Армения под предлогом «корректировки границ» у углубились на несколько километров в направлении населенного пункта Веришен. Несколько сотен военнослужащих вооруженных сил Азербайджана в настоящее время находятся на территории Армении, в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей.

В заявлении упоминается, что на заседании Совета безопасности Армении 13 мая было зафиксировано, что уже второй день наблюдается кризисная ситуация в районе Черного озера в Сюникской области.

«Подобные действия вооруженных сил Азербайджана неприемлемы для Армении. Это очевидное посягательство на суверенную территорию Армении. В любом случае, Армения не потерпит такой ситуации.

Принимая во внимание антиармянскую воинственную политику Азербайджана, недавние стремления руководства Азербайджана к территориальной целостности Республики Армения, включая многочисленные заявления с угрозой применения силы, а также антиармянство, которое десятилетиями пропагандировалось на государственном уровне, Национальное Собрание Республики Армения решительно осуждает посягательства на территориальную целостность Республики Армения со стороны Азербайджана и констатирует, что проводимая Азербайджаном агрессивная политика нарушает основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, который дает Республике Армения право осуществлять все действия, предусмотренные международным правом, Конституцией и законодательством Республики Армения.

Национальное Собрание как высший представительный орган народа Республики Армения, заявляет:

Будут предприняты решительные жесткие действия, чтобы остановить военную агрессию Азербайджана и защитить народ и суверенную территорию Армении.

Призывает международное сообщество осудить провокационные действия Азербайджана против территориальной целостности Республики Армения, угрозу применения силы и фактического применения, которое угрожает хрупкому региональному миру и безопасности», - говорится в заявлении.

Проект заявления был единогласно принят на заседании НС.