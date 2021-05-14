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Парламент Армении единогласно принял заявление об осуждении действий Азербайджана

Парламент Армении единогласно принял заявление об осуждении действий Азербайджана

Национальное Собрание Республики Армения решительно осуждает посягательство Азербайджана на территориальную целостность Республики Армения и заявляет, что проводимая Азербайджаном агрессивная политика нарушает основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении НС «О сложившейся в приграничных зонах, в частности в Сюнике, Гегаркунике и Вайоц Дзоре, кризисной ситуации, существующих проблемах и путях их решения, охране границы и вопросах безопасности». Проект заявления Национального Собрания представил на внеочередном заседании НС депутат фракции «Процветающей Армении» Арман Абовян.

В заявлении Национального Собрания Республики Армения говорится, что 12 мая 2021 года в направлении района Черного озера в Сюникской области азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Республики Армения под предлогом «корректировки границ» у углубились на несколько километров в направлении населенного пункта Веришен. Несколько сотен военнослужащих вооруженных сил Азербайджана в настоящее время находятся на территории Армении, в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей.

В заявлении упоминается, что на заседании Совета безопасности Армении 13 мая было зафиксировано, что уже второй день наблюдается кризисная ситуация в районе Черного озера в Сюникской области.

«Подобные действия вооруженных сил Азербайджана неприемлемы для Армении. Это очевидное посягательство на суверенную территорию Армении. В любом случае, Армения не потерпит такой ситуации.

Принимая во внимание антиармянскую воинственную политику Азербайджана, недавние стремления руководства Азербайджана к территориальной целостности Республики Армения, включая многочисленные заявления с угрозой применения силы, а также антиармянство, которое десятилетиями пропагандировалось на государственном уровне, Национальное Собрание Республики Армения решительно осуждает посягательства на территориальную целостность Республики Армения со стороны Азербайджана и констатирует, что проводимая Азербайджаном агрессивная политика нарушает основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, который дает Республике Армения право осуществлять все действия, предусмотренные международным правом, Конституцией и законодательством Республики Армения.

Национальное Собрание как высший представительный орган народа Республики Армения, заявляет:

Будут предприняты решительные жесткие действия, чтобы остановить военную агрессию Азербайджана и защитить народ и суверенную территорию Армении.

Призывает международное сообщество осудить провокационные действия Азербайджана против территориальной целостности Республики Армения, угрозу применения силы и фактического применения, которое угрожает хрупкому региональному миру и безопасности», - говорится в заявлении.

Проект заявления был единогласно принят на заседании НС.


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