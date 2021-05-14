Мы запустили механизм безопасности, который предусматривает как политические, так и силовые решения: Пашинян

Обратившись в ОДКБ, Армения запустила механизм военно-политической безопасности, который предусматривает как политические, так и военно-политические силовые решения. Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании Национального Собрания заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Поскольку наш анализ показал, что мы, по всей вероятности, имеем дело с подстрекательством к крупномасштабному военному конфликту, было принято решение предпринимать не локальные действия, а запустить механизм военно-политической безопасности, потому что в случае начала логики локального столкновения потом было бы очень сложно обосновать, кто где стоял, кто первым стрелял, кто и где должен был быть», - сказал Пашинян.

Запущена статья 2 Договора о коллективной безопасности. Пашинян напомнил, что вечером 13 мая дал указание запустить механизмы, предусмотренные Договором. Во второй половине дня 14 мая все документы были доставлены адресатам. Письмо должно быть адресовано председателю Совета ОДКБ, после чего в ближайшие дни должен быть запущен механизм совместных консультаций, должно быть сформировано предложение по совместным действиям.

Пашинян подчеркнул, что приоритетом Договора о коллективной безопасности является разрешение кризиса военно-политическими и политическими средствами. Однако предусмотрено упреждающее развертывание на территории любого государства-члена ОДКБ с целью демонстрации готовности к применению силы и предотвращение или отражение вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-членов ОДКБ.

«То есть сейчас мы запустили механизм военно-политической безопасности, который предусматривает как политические, так и военно-политические, силовые решения», - сказал и.о. премьера.