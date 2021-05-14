Секретарь СБ рассказал о предстоящих после обращения в ОДКБ процессах 

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на внеочередном заседании Национального Собрания представил, какие процессы ожидаются после обращения и.о. премьер-министра Никола Пашиняна к действующему председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Республика Таджикистан Эмомали Рахмону. Как сообщает Арменпресс, Григорян отметил, что в течение суток после получения письма по поручению президента страны-председателя созывается заседание Постоянного совета.

«Вы знаете, что в Постоянном совете представлены постоянные представители государств-членов. Помимо заседания Постоянного совета, в течение трех дней работу по оценке ситуации начнут Комитет секретарей Совбезов государств-членов ОДКБ, Комитет министров иностранных дел, а также Комитет министров обороны.

Проинформирую, что и министр обороны, и министр иностранных дел Армении и я, как секретарь Совета безопасности, ведем предварительную работу в этом направлении. Мы поговорили с нашими российскими коллегами, представили ситуацию, также министр иностранных дел и министр обороны провели обсуждения с генсеком ОДКБ. И можем сказать, что мы начали предварительную подготовку, чтобы в течение трех дней наши комитеты могли дать оценку общей ситуации», - сказал Григорян.

Он отметил, что в течение трех дней комитеты дадут общую оценку ситуации, в соответствии с которой будет созвано заседание Совета ОДКБ.

«Должен отметить, что заседание Совета ОДКБ не является обязательным, если эти три комитета представят свои заключения, будут определенные варианты выхода из ситуации. В этом случае заседание Совета ОДКБ может не состояться. Но если ситуация будет развиваться так, что возникнет необходимость, состоится заседание Совета ОДКБ.

Отмечу, что в состав Совета ОДКБ входят лидеры стран-членов ОДКБ, и могут быть приняты решения, связанные с общей ситуацией», - добавил Григорян.

Секретарь Совбеза подчеркнул важность того факта, что ОДКБ как международная организация имеет обязательства по оказанию военной помощи Армении.

«Мы за политико-дипломатическое решение, мы будем использовать все инструменты для достижения политико-дипломатического решения ситуации, но в случае необходимости мы запустим другие механизмы системы безопасности ОДКБ для восстановления территориальной целостности и суверенитета Армении», - заключил Григорян.