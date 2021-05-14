Франция готова в случае необходимости оказать военную помощь: Пашинян

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция готова в случае необходимости оказать военную помощь международным усилиям по решению проблемы. Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании Национального Собрания заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, касаясь пограничной ситуации.

Пашинян напомнил, что также провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном. «Позиция президента Франции также была однозначной. Более того, президент Франции сказал, что рассматривает возможность перевода вопроса в Совет Безопасности ООН, и сказал, что Франция готова оказать военную помощь международным усилиям по разрешению вопроса, в случае необходимости, в рамках мандата Совета Безопасности ООН», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра посчитал очень важным, чтобы постоянные члены Совета Безопасности контактировали друг с другом и обсуждали этот вопрос.