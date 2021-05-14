Цель Азербайджана - спровоцировать военный конфликт на территории Республики Армения: Пашинян

Цель Азербайджана - спровоцировать военный конфликт на территории Республики Армения, проблема не в одной локации, не в одном холме. Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании Национального Собрания заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«В ночь на 12 мая ряд группировок, представляющих различные подразделения вооруженных сил Азербайджана, перешли границу с Арменией и попытались расположиться на территории Армении. Вооруженные силы Армении провели тактические превентивные контрдействия без применения огнестрельного оружия и остановили азербайджанцев на разных глубинах», - напомнил Пашинян.

Он коснулся оценки ситуации: «Наша оценка была однозначной: цель Азербайджана - спровоцировать военный конфликт на территории Армении. Т.е. проблема не в одной локации, не в одном холме, не в одной горе или каком-либо координате», - сказал и.о. премьер-министра, добавив, что есть несколько аргументов, подтверждающих это.

Он также напомнил о заявлениях Алиева о «Зангезурском коридоре». Пашинян также посчитал важным тот факт, что Черное озеро расположено в самой узкой части южного участка Армении, где расстояние между западной и восточной границами Армении является самым коротким.

«Именно ввиду этих фактов мы, анализируя ситуацию, решили запустить военно-политические механизмы системы безопасности Армении», - сказал он.