Наша идея состоит в том, что с обеих сторон будут охранять границу погранвойска: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Национального Собрания затронул вопрос об уточнении отдельных пограничных пунктов.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян, в частности, отметил: «Демаркация и делимитация происходит в условиях, когда между странами существуют дипломатические отношения. Однако учитывая сложившуюся ситуацию, конечно, в процессе прояснения тех или иных пограничных пунктов, я говорил об этом нашим российским коллегам, мы, конечно, готовы, потому что сейчас мы столкнулись с такой необходимостью, чтобы на месте посмотреть, где проходит наша граница, и какие есть пункты, кто и какие пункты может занимать. Наша идея состоит в том, что с обеих сторон будут охранять границу пограничники, а вооруженные силы будут размещены в местах своей дислокации».

По словам Пашиняна, армянская сторона фактически готова к такому решению.

«Это означает, что будет определенное представление о границе или пограничных пунктах, с обеих сторон будут присутствовать только пограничные войска», - сказал он, отметив, что это будет означать совершенно иную военно-политическую ситуацию.

Исполняющий обязанности премьер-министра заверил, что запущены такие механизмы, которые вселяют уверенность в том, что таким образом можно будет защитить территориальную целостность и суверенитет Армении.