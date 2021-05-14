Эмомали Рахмон дал поручение о запуске механизма ОДКБ: состоялась беседа глав МИД Армении и Таджикистана

И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с председателем СМИД ОДКБ, министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главы МИД обсудили шаги, предпринятые для урегулирования сложившейся с 12 мая ситуации на государственной границе Армении.

И.о. министра иностранных дел Ара Айвазян подчеркнул необходимость запуска в продолжение направленного от имени исполняющего обязанности премьер-министра Армении письма действующему председателю Совета Коллективной Безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана, и членам Совета, механизма консультаций, предусмотренный статьей 2 Договора о коллективной безопасности.

Председатель СМИД ОДКБ Сироджиддин Мухриддин проинформировал Ара Айвазяна о том, что действующий председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон уже дал соответствующие поручения.