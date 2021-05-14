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Союз родственников без вести пропавших воинов Арцаха направил письмо президенту РФ

Союз родственников без вести пропавших воинов Арцаха направил письмо президенту РФ

«Союз родственников без вести пропавших воинов» Республики Арцах направил обращение президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о содействии возвращению армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане.

Как сообщает Арменпресс, в письме, в частности, говорится:

«Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Примите нашу глубокую благодарность и искреннюю признательность за Ваши посреднические усилия, благодаря которым была остановлена война в Нагорном Карабахе, и за то, что миротворческий контингент Российской Федерации обеспечивает безопасность нашего народа.

Мы поверили, надеялись и были убеждены в том, что под Вашим руководством обязательно будет исполнен 8 пункт Соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня наши родные находятся в плену, неизвестно в каком состоянии.

Жизнь наших родных находится в Ваших руках. Мы очень просим и надеемся, что Вы возьмете решение этого вопроса под свой личный контроль и обеспечите защиту наших родных и их скорейшее возвращение домой».

Письмо подписали председатель Союза Вера Григорян и группа членов организации.


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