Байрамов сообщил представителю ЕС, что «Азербайджан готов к снижению напряженности»
18:13, 14 Май, 2021
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и генерального секретаря Европейской службы внешних действий Стефано Саннино.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, стороны обменялись мнениями по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе.
Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе и подчеркнул “стремление Азербайджана к урегулированию данной напряженности”.
Стороны подчеркнули важность достижения этого политическими и дипломатическими средствами.
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