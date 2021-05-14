Байрамов сообщил представителю ЕС, что «Азербайджан готов к снижению напряженности»

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и генерального секретаря Европейской службы внешних действий Стефано Саннино.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, стороны обменялись мнениями по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе и подчеркнул “стремление Азербайджана к урегулированию данной напряженности”.

Стороны подчеркнули важность достижения этого политическими и дипломатическими средствами.