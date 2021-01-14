Предстоящие на 15 мая мероприятия
18:00, Май 14, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 19:37 Пашинян обратился к РФ с просьбой о военной помощи
- 19:15 Эмомали Рахмон дал поручение о запуске механизма ОДКБ: состоялась беседа глав МИД Армении и Таджикистана
- 18:47 Макрон заявил Нетаньяху о необходимости возвращения к миру в секторе Газа
- 18:42 МО Армении сообщило о гибели военнослужащего
- 18:22 Союз родственников без вести пропавших воинов Арцаха направил письмо президенту РФ
- 18:13 Байрамов сообщил представителю ЕС, что «Азербайджан готов к снижению напряженности»
- 18:00 Предстоящие на 15 мая мероприятия
- 18:00 Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 17:48 И.о. министра обороны Армении представил генсеку ОДКБ ситуацию в Сюнике
- 17:45 Грузия празднует "Тамароба" – день памяти культовой царицы Тамар
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-05-21
- 17:36 Азиатские индексы - 14-05-21
- 17:35 Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ
- 17:25 Генеральным директором "Мегафона" станет Хачатур Помбухчан
- 17:23 Байрамов и Рикер обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
- 17:21 Подобные провокации надо профилактировать: глава комитета СФ РФ по обороне и безопасности о ситуации в Сюнике
- 17:01 Вся местность вторжения азербайджанцев находится под контролем ВС Армении: Арутюнян в беседе с Шойгу
- 16:53 Будет созвано внеочередное заседание НС по ситуации в Сюнике и Гегаркунике
- 16:41 Армения не захотела «отстрелять все имеющиеся патроны»: Марукян об обращении к ОДКБ по статье 2
- 16:41 Вагаршак Арутюнян и Александр Дворников обсудили ситуацию в Сюникской области
- 16:39 Войска США покинули вторую по величине базу в Афганистане
- 16:21 Эрдоган заявил о поддержке палестинцам со стороны Турции
- 16:05 Грузия на пике третьей волны COVID-19: главное об эпидситуации на 14 мая
- 16:02 Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 млн
- 15:46 В случае плохого сценария мы ожидаем содействия наших союзников: Авинян
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00:21, 13.05.2021
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