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Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартовало внеочередное заседание Национального Собрания Армении. Как сообщает Арменпресс, заседание инициировано фракцией "Процветающая Армения" с учетом кризисной ситуации в Сюнике, Гегаркунике и приграничных районах Республики Армения.

Будет обсужден проект заявления Национального Собрания Армении о кризисной ситуации в приграничных районах, в частности в Сюнике, Гегаркунике, Вайоц Дзоре, существующих проблемах, путях их решения, вопросах охраны границы и безопасности.


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