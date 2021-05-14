И.о. министра обороны Армении представил генсеку ОДКБ ситуацию в Сюнике

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 14 мая провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Вагаршак Арутюнян подробно представил ситуацию в Сюнике в результате азербайджанской провокации и действия армянской стороны.

Подчеркнув необходимость мирного урегулирования ситуации, в то же время Вагаршак Арутюнян посчитал подобные провокации против суверенных территорий Республики Армения недопустимыми, отметив, что они серьезно угрожают и без того хрупкому миру, а также региональной безопасности.

И.о. министра обороны также сообщил, что Республика Армения в связи со сложившейся ситуацией официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 13 мая обсудил по телефону складывающуюся ситуацию с исполняющим обязанности министра обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном. “В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ”, - говорится в заявлении ОДКБ от 13 мая.