Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Азиатские индексы - 14-05-21

Азиатские индексы - 14-05-21

ТОКИО, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.32% и составил 28084.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.86% и составил 1883.42 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.77% и составил 3490.38 пункта, а HANG SENG вырос на 1.11% и составил 28027.57 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации