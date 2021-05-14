Азиатские индексы - 14-05-21

ТОКИО, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.32% и составил 28084.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.86% и составил 1883.42 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.77% и составил 3490.38 пункта, а HANG SENG вырос на 1.11% и составил 28027.57 пункта.