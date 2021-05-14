Исполнительный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан станет генеральным директором компании, нынешний глава "Мегафона" Геворк Вермишян войдет в состав совета директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Действующий глава компании Геворк Вермишян войдет в состав ее совета директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов "Мегафона". Соответствующее решение в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение совета директоров "Мегафона" для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Изменения предполагаются с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам председателя совета директоров "Мегафона" Ивана Стрешинского, чьи слова приводятся в сообщении компании, Хачатур Помбухчан будет развивать компанию в новых условиях и реалиях, в которых оказался телеком после 2020 года. Он продолжит реализовывать стратегию "Мегафона", вектор которой задан в последние несколько лет, и сфокусируется на дальнейшем росте всех ключевых показателей компании.

"За время руководства компанией Геворк Вермишян трансформировал "Мегафон" из классического телеком-оператора в представителя новой индустрии. "Мегафон" не только лидер по скорости мобильного интернета и масштабу инфраструктуры в стране, но и компания с широкой и прибыльной продуктовой линейкой для корпоративных клиентов, реализовавшая целый ряд стратегических альянсов в новых сферах бизнеса - таких как электронная торговля или медиа", - сказал Стрешинский.

Геворк Вермишян был назначен генеральным директором "Мегафона" в ноябре 2018 года. Ранее был исполнительным директором компании (2017-2018) и финансовым директором (2011-2017), с 2007 по июнь 2011 года курировал блок корпоративных финансов в АФК "Система". Хачатур Помбухчан работает в "Мегафон" с 2020 года, сначала - в качестве члена совета директоров, позже он был назначен исполнительным директором компании. Занимает должность коммерческого директора в "ЮэСэМ Телеком", ранее был членом совета директоров ООО "Городской супермаркет" - сети "Азбука Вкуса" (2018-2019), финансовым директором ПАО "Магнит" (2008-2018), в 2018 году возглавил компанию.