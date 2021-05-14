Подобные провокации надо профилактировать: глава комитета СФ РФ по обороне и безопасности о ситуации в Сюнике

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассчитывает, что переговорный потенциал Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет эффективно использован в ситуации с конфликтом в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс, об этом сенатор заявил в пятницу ТАСС.

"Подчеркну, что Россия неоднократно заявляла (и доказывала свои слова делом), что наша задача - разрешение конфликта между нашими соседями именно мирным путем. К продвижению мирного диалога мы всегда старались подключить и международные организации - такие, как ОДКБ. Надеюсь, что переговорный потенциал данной организации и в текущей ситуации будет эффективно использован", - пояснил Бондарев.

Он убежден, что миротворческое посредничество России воспрепятствует обострению армяно-азербайджанского конфликта. По словам сенатора, произошедший ранее инцидент в Сюникской области объясняется тем, что "отношения двух государств, еще совсем недавно воевавших, не вполне налажены".

"Главное, чтобы такие инциденты [нарушение границы] не повторялись, не имели продолжения, разрешались в кратчайшие сроки мирным путем (быстрым отводом войск), чтобы режим прекращения огня соблюдался неукоснительно. Подобные провокации надо профилактировать. И это уже вопрос не военно-политический, а сугубо политический", - подчеркнул Бондарев.