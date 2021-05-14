Вся местность вторжения азербайджанцев находится под контролем ВС Армении: Арутюнян в беседе с Шойгу

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 14 мая провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, главы оборонных ведомств стран-стратегических союзников обсудили ситуацию в Сюникской области.

Вагаршак Арутюнян проинформировал своего российского коллегу о действиях армянской стороны в сложившейся ситуации, отметив, что во всех местах, включая Черное озеро, куда вторглись азербайджанцы - и вся местность, и военные, и пути их обеспечения, находятся под полным контролем армянской армии.

Глава Минобороны Армении, подчеркнув необходимость мирного разрешения ситуации, в то же время счел недопустимым какое-либо посягательство на суверенную территорию Республики Армения.

В ходе телефонного разговора Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу также обсудили ряд вопросов, связанных с армяно-российским военным сотрудничеством, миссией российского миротворческого контингента в Арцахе, а также региональной безопасностью.