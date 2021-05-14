Будет созвано внеочередное заседание НС по ситуации в Сюнике и Гегаркунике

На основании инициативы депутатов НС о созыве внеочередного заседания парламента и решения Совета НС от 14 мая 2021 г. РСНС-031-Л, руководствуясь ст.100 Конституции и ст.41 Конституционного закона «Регламент Национального Собрания», 14 мая 2021 г., в 18:00, по решению председателя НС созывается внеочередное заседание парламента по определенной повестке дня.

Как сообщает Арменпресс, с инициативой созвать внеочередное заседание выступила фракция «Процветающая Армения» с учетом кризисной ситуации в Сюнике, Гегаркунике и приграничных районах Республики Армения. При сборе подписей было собрано необходимое количество подписей.