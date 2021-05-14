Вагаршак Арутюнян и Александр Дворников обсудили ситуацию в Сюникской области

И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 14 мая принял находящегося в Армении с рабочим визитом командующего Южным военным округом ВС РФ генерала армии Александра Дворникова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи была обсуждена ситуация в Сюникской области и пути ее разрешения, начатые реформы ВС Армении, а также затронуты вопросы региональной безопасности.

Собеседники высоко оценили уровень двустороннего военного сотрудничества, выразили уверенность, что намеченные программы будут реализованы в полном объеме.