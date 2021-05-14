Армения не захотела «отстрелять все имеющиеся патроны»: Марукян об обращении к ОДКБ по статье 2

По словам руководителя фракции «Просвещенная Армения» НС Армении Эдмона Марукяна, армянская сторона обратилась в ОДКБ по второй статье, так как не захотела «отстрелять все имеющиеся патроны». Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Марукян выразил на пресс-конференции, говоря о том, почему Армения применила статью 2, а не статью 4.

«Я не знаю, почему подали заявление по второй статье, но после изучения документа я пришел к выводу, что армянская сторона не захотела «отстрелять все имеющиеся патроны». Мы пока обратились по второй статье, а не четвертой. Это значит, что мы не хотели сразу же ввести войска ОДКБ, потому что у нас тоже есть войска, если нужно, мы вмешаемся своими войсками. После, если это перерастет в большую эскалацию, естественно, что статья 4 вступит в силу в свете нашего заявления», - сказал руководитель ППА.

Армения подала заявление по статье 2, информировав, что этот шаг азербайджанской стороны представляет собой явную угрозу применения силы. Он отметил, что если этот вопрос не будет решен, то новый военный конфликт возникнет в зоне ОДКБ.

13 мая исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяну, министру обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета безопасности Армену Григоряну начать консультации с ОДКБ по вопросу пересечения азербайджанскими военными государственной границы Армения и их размещения в Сюникской и Гегаркуникской областях. Он отметил, что сложившаяся ситуация в полной мере соответствует абзацу 2 статьи 2 Договора о коллективной безопасности, согласно которому “в случае угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников или угрозы международному миру и безопасности государства-участники немедленно активизируется механизм совместных консультаций для координации позиций и принятия мер по устранению возникшей угрозы”.

Согласно статье 4 Договора ОДКБ, если какое-либо из государств-членов подвергается нападению со стороны какого-либо государства или группы государств, это должно рассматриваться государствами-членами как агрессия против всех государств-участников договора. Необходимая помощь, включая и военную помощь, обеспечиваются имеющимися в их распоряжении средствами в соответствии с процедурой осуществления права на коллективную защиту в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида. Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.