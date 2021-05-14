Эрдоган заявил о поддержке палестинцам со стороны Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он поддерживает палестинцев с такой же решимостью, как он поддерживал Азербайджан в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», в телеобращении 14 мая по случаю начала праздника Ураза-Байрам Эрдоган назвал Израиль террористическим государством.

«Мы возмущены нажимом террористического государства Израиль. Израиль перешел все границы. Поскольку мы решительно защищали Азербайджан в Нагорном Карабахе, сегодня мы с тем же чувством начинаем действия против нажима в Иерусалиме и в палестинских городах. С такой же решимостью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу», - сказал Эрдоган.

По его словам, он провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран о ситуации в Газе. «Остановить Израиль - долг человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН - необходимое условие. То нужно делать, нужно делать немедленно, иначе ужасные последствия неизбежны», - добавил Эрдоган.