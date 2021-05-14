Грузия на пике третьей волны COVID-19: главное об эпидситуации на 14 мая
Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 38 468 тестов на коронавирус и выявлено 1 390 случаев заражения. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 13 мая составляет 3,61%, за две недели – 5,35%, за семь дней – 4,40%.
Из 1 390 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 790, Аджарии – 117, Имерети – 168, Квемо Картли – 54, Шида Картли – 41, Гурия – 39, Самегрело - Земо Сванети – 73, Кахети – 42, Мцхета-Мтианети – 19, Самцхе-Джавахети – 16, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 31.
Из 1 390 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 790. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 117
- Имерети – 168
- Квемо Картли – 54
- Шида Картли – 41
- Гурия – 39
- Самегрело - Земо Сванети – 73
- Кахети – 42
- Мцхета-Мтианети – 19
- Самцхе-Джавахети – 16
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 31.
На данный момент в Грузии 16 074 активных случая, из них 4 253 нуждаются в стационарном лечении, 730 человека находятся в ковид-гостиницах, 11 091 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 896 пациентов тяжелое, 198 подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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