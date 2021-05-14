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Грузия на пике третьей волны COVID-19: главное об эпидситуации на 14 мая

Грузия на пике третьей волны COVID-19: главное об эпидситуации на 14 мая

Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 38 468 тестов на коронавирус и выявлено 1 390 случаев заражения. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 13 мая составляет 3,61%, за две недели – 5,35%, за семь дней – 4,40%.

Из 1 390 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 790, Аджарии – 117, Имерети – 168, Квемо Картли – 54, Шида Картли – 41, Гурия – 39, Самегрело - Земо Сванети – 73, Кахети – 42, Мцхета-Мтианети – 19, Самцхе-Джавахети – 16, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 31.

Из 1 390 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 790. В регионах же ситуация следующая:

  •  Аджария – 117
  •  Имерети – 168
  •  Квемо Картли – 54
  •  Шида Картли – 41
  •  Гурия – 39
  •  Самегрело - Земо Сванети – 73
  •  Кахети – 42
  •  Мцхета-Мтианети – 19
  •  Самцхе-Джавахети – 16
  •  Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 31.

На данный момент в Грузии 16 074 активных случая, из них 4 253 нуждаются в стационарном лечении, 730 человека находятся в ковид-гостиницах, 11 091 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 896 пациентов тяжелое, 198 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.


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