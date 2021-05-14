Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 млн

Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 343 144 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 24 046 809.

Уже три недели подряд - с 22 апреля - Индия сообщает о более чем 300 тыс. случаев заражения коронавирусом ежедневно, в мае пять раз этот показатель превышал 400 тыс. В текущем месяце общее число инфицированных в Индии растет на 1 млн рекордными темпами: о том, что этот показатель превысил 23 млн, Минздрав страны сообщил 12 мая, о более 22 млн - 9 мая, а о более 21 млн инфицированных - 6 мая, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 4 тыс. и достигло 262 317. В то же время число выздоровевших пациентов увеличилось за 24 часа на 344 776 и достигло 20 079 599.

На утро пятницы на лечении находятся 3 704 893 пациента с коронавирусом, что на 5 632 меньше, чем сутками ранее. На долю активных случаев приходится 15,65% от общего числа инфицированных в стране.

По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 2 027 162 человека, общее число привитых граждан достигло 179 298 584.