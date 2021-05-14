В случае плохого сценария мы ожидаем содействия наших союзников: Авинян

Относительно территорий, прилегающих к озеру Сев Лич в Сюникской области пока нет окончательных результатов, с азербайджанской стороной ведутся переговоры. Как сообщает «Арменпресс», об этом и. о. вице-премьера Тигран Авинян сказал 14 мая на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос, каковы результаты переговоров с азербайджанской стороной в связи с территорией, прилегающей к озеру Сев Лич в Сюникской области.

«Во-первых, предлагаю выйти из нервного состояния, чтобы понять, что переговоры продолжаются. На данном этапе у нас еще нет окончательных результатов. Я убежден, что мы так или иначе достигнем решения, потому что очевидно, что азербайджанские вооруженные силы пересекли суверенную территорию Республики Армения», - сказал Авинян, добавив, что Армения определенно хочет урегулировать ситуацию мирным путем.

«Но мы должны быть готовы к возможному плохому развитию событий, мы должны быть готовы к защите суверенной территории. В случае такого плохого сценария мы ожидаем содействия наших союзников. Но я надеюсь, что плохого сценария не будет. Все вопросы будут решены путем переговоров», - заключил Авинян.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида. Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.