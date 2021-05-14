Армения направила в ОДКБ официальное заявление: Авинян

Армения в связи с пересечением азербайджанскими войсками государственной границы Республики Армения на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей направила в Организацию договора о коллективной безопасности официальное заявление. Как сообщает «Арменпресс», об этом 14 мая в беседе с журналистами заявил и. о. вице-премьера Тигран Авинян.

«Заявление официально отправлено в ОДКБ. Есть трехдневный срок, о процедуре проинформируют Минобороны и МИД», - сказал Авинян.

По словам и. о. вице-премьера, азербайджанская сторона демонстрирует карты неизвестного происхождения, не имеющие ничего общего с действительностью. «Фактически, их пограничные войска продвинулись вперед на основе этих карт. При этом, азербайджанская сторона подтверждает свои усилия по мирному урегулированию. По их словам, они не хотят делать никаких шагов для углубления дальнейшей напряженности», - сказал Авинян, добавив, что армянская сторона, тем не менее, готова ко всем возможным сценариям.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида.

Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.

13 мая исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяну, министру обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета безопасности Армену Григоряну начать консультации с ОДКБ по вопросу пересечения азербайджанскими военными государственной границы Армения и их размещения в Сюникской и Гегаркуникской областях. Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию в Сюникской области с и. о. министра обороны Вагаршаком Арутюняном и министром иностранных дел Ара Айвазяном. «ОДКБ внимательно следит за развитием ситуации в приграничных районах Сюникской области, и в случае необходимости будут предприняты шаги в соответствии с Договором о коллективной безопасности и Уставом ОДКБ», - говорится в заявлении организации.

На заседании Постоянного совета ОДКБ 13 мая постоянный представитель Республики Армения в ОДКБ Виктор Биягов подробно представил провокационные действия, спровоцированные азербайджанской стороной на территории Сюникской области Республики Армения.