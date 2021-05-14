Присутствие азербайджанских военных на суверенной территории Армении - грубое нарушение прав человека: ЗПЧ

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян и представители Офиса ЗПЧ в связи с незаконным пребыванием азербайджанских военных на территории Сюникской области ранним утром провели ознакомительную работу. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

Визит прошел в сопровождении главы общины Гориса, в ходе визита были проведены обсуждения с гражданскими лицами и военными.

Защитник прав человека ознакомился с ситуацией в районе озера Сев Лич. Выяснилось, что вооруженные силы Азербайджана, ссылаясь на какую-то заведомо фальшивую карту, нарушили территориальную целостность Армении, незаконно продвинулись внутрь границ Армении, в частности, на территорию Сюникской области и приблизились к населенным пунктам. Этот акт азербайджанских военных грубо нарушает права жителей приграничных населенных пунктов Республики Армения и направлен на запугивание людей. В первый же день, 12 мая, они угрожали оружием пастуху из села Веришен.

Омбудсмен Армении особо констатирует, что присутствие азербайджанских военных грубо нарушает международные требования прав человека и лишает граждан Армении возможности использовать пастбища, заниматься животноводством, единственным источником дохода их семей, для жителей общин создает реальную угрозу для доступа к оросительной и к питьевой воде и угрозу их жизни и безопасности.

Указанное незаконное действие азербайджанских вооруженных сил еще раз доказывает абсолютную необходимость предложения Омбудсмена о создании зоны безопасности, что даст возможность гарантировать права и мирную жизнь жителей приграничных населенных пунктов Республики Армения, физическую и психическую неприкосновенность людей.

Защитник прав человека беседовал с офицерами и солдатами, осуществляющими на месте героическую и самоотверженную службу, обсудил вопросы, связанные с их службой.

Итоги визита будут подведены и будут предприняты шаги по защите прав жителей приграничных населенных пунктов Республики Армения”, - говорится в сообщении ЗПЧ.