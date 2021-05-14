Пашинян официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян сегодня официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону для согласования позиций государств-членов ОДКБ по статье 2 Договора о коллективной безопасностиот 15 мая 1992г. Консультации по внедрению механизма начнутся незамедлительно. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Исполняющий обязанности премьер-министра письма с подробной информацией о сложившейся ситуации направил и главам других государств-членов ОДКБ.