Роберт де Ниро травмировал ногу в Оклахоме, куда приехал на съемки фильма

Актер Роберт де Ниро травмировал ногу в Оклахоме, куда приехал на съемки нового фильма режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", и был вынужден вернуться домой - в Нью-Йорк. Как передает Арменпресс, об этом сообщает интернет-портал TMZ.

Как заявил источник портала, травму актер получил не во время съемок фильма. Как именно он повредил ногу, не известно. В четверг, 13 мая он вылетел в Нью-Йорк, где в пятницу должен посетить врача.

Отмечается, что травма актера не повлияет на съемочный процесс, потому что, по словам источников, сцены с де Ниро, которые нужны были к настоящему моменту, уже отсняты. Вернется ли актер в Оклахому на съемки после восстановления, не сообщается.

Фильм "Убийцы цветочной луны" снят по мотивам одноименной книги Дэвида Гранна. Главные роли в фильме исполняют Роберт де Ниро и Леонардо Ди Каприо.