Ара Айвазян и Станислав Зась обсудили шаги по разрешению ситуации на государственной границе Армении

14 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян провел телефонный разговор с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники продолжили обсуждение шагов, предпринятых для урегулирования ситуации на государственной границе Республики Армения, создавшейся с 12 мая.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян проинформировал Генерального секретаря ОДКБ Станислав Зася, что от имени и. о. премьер-министра президенту Таджикистана и членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были направлены письма с просьбой - задействовать процедуру консультаций, предусмотренную статьей 2 Договора.

Они обменялись мнениями о дальнейших процессах, предусмотренных данной процедурой.