Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в мечети в Афганистане

По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в мечети в Афганистане

По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в мечети в Афганистане,

 20 пострадали в результате взрыва в пятницу в мечети в провинции Кабул в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщила местная полиция, передает телеканал TOLONews.

Инцидент произошел во время пятничной молитвы. Согласно сведениям источника телеканала, взрывчатка была заложена у алтаря религиозного сооружения. Отмечается, что среди пострадавших священнослужитель.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации