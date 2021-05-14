По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в мечети в Афганистане,

20 пострадали в результате взрыва в пятницу в мечети в провинции Кабул в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщила местная полиция, передает телеканал TOLONews.

Инцидент произошел во время пятничной молитвы. Согласно сведениям источника телеканала, взрывчатка была заложена у алтаря религиозного сооружения. Отмечается, что среди пострадавших священнослужитель.