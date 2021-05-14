Вирусолог счел, что COVID-19 потребует новых лекарств и со временем станет сезонным

Для лечения COVID-19, который в дальнейшем станет устойчивым к используемым лекарствам, потребуются новые препараты, считает директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, профессор департамента фундаментальных исследований Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Будут (резистентные штаммы - ИФ), это тоже совершенно очевидный прогноз", - сказал Щелканов в пятницу на лекции для студентов ДВФУ, отвечая на вопрос о появлении резистентных штаммов коронавируса.

"Рано или поздно появятся резистентные варианты, это тоже все вирусологи понимают. От этого никуда не деться, придется искать новые химиопрепараты. Это жизнь, это вирусология", - сказал он.

Щелканов предполагает, что COVID-19 в дальнейшем станет сезонным.

"Не приходится рассчитывать, что вирус исчезнет в ближайшие годы. Вероятнее, превратится в один из элементов сезонной заболеваемости, как это произошло со свиным гриппом, пандемия которого была в 2008-2010. Он перестал был пандемическим к лету 2010, но продолжает циркулировать в фоновом режиме в человеческой популяции. Против него есть элемент противогриппозной вакцины. То же самое, я надеюсь, произойдет в ближайшие годы с COVID-19, он снизит уровень циркуляции", - сказал эксперт.

Щелканов отметил, что переболевшим COVID-19 вакцинация от коронавируса полезна.