Пашинян не обращался к Путину за помощью: президент России созовет Совбез: Дмитрий Песков

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопрос о помощи России в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Нет, Пашинян не просил о помощи. Конечно, армянская сторона выразила крайнюю озабоченность в связи с ситуацией на границе. Эту озабоченность разделил и президент Путин. При этом президент Путин особо подчеркнул необходимость выполнения всех положений трехстороннего заявления (Россия, Армения и Азербайджан). Прежде всего, это положение о необходимости прекращения огня”, - заявил официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин 14 мая проведет оперативную встречу с постоянными членами Совета безопасности, также проведет несколько встреч и консультаций.

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Никол Пашинян проинформировал президента России о ситуации, создавшейся в результате вторжения вооруженных сил Азербайджана на территорию Сюникской области суверенной Армении. Собеседники сошлись во мнении, что выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида.

Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.