Финал Кубка Армении обслужат французские арбитры

Федерация футбола Армении на финальный матч Кубка Армении VBET пригласила судей из Европы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет ФФА. Матч между «Алашкертом» и «Араратом» будет обслуживать судейская бригада из Франции во главе с Бенуа Мио. Ему будут помогать судьи Орлиан Друэн и Брюс Франсуа Ле Телье. Четвертым официальным лицом встречи будет Ашот Галтахчян.

Напомним, что зарубежные арбитры обслуживали финальные матчи Кубка 4 раза․ Матч между «Шираком» и «Микой» в 2011 году обслуживал Давид Фернандес Борбалан из Испании, в 2012 году матч между «Шираком» и «Импульсом» судил Андреа де Марко из Италии, в 2015 году матч «Пюник» - «Мика» обслуживал другой итальянский арбитр Джанлука Рокки, в 2019 году матч «Алашкерт» - «Лори» прошел под судейством испанца Альберто Ундиано Мальенко.

Финальный матч Кубка Армении VBET «Алашкерт» - «Арарат» состоится в субботу, 15 мая, в 19:00 на Республиканском стадионе им. В. Саргсяна.