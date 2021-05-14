Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Финал Кубка Армении обслужат французские арбитры

Финал Кубка Армении обслужат французские арбитры

Федерация футбола Армении на финальный матч Кубка Армении VBET пригласила судей из Европы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет ФФА. Матч между «Алашкертом» и «Араратом» будет обслуживать судейская бригада из Франции во главе с Бенуа Мио. Ему будут помогать судьи Орлиан Друэн и Брюс Франсуа Ле Телье. Четвертым официальным лицом встречи будет Ашот Галтахчян.

Напомним, что зарубежные арбитры обслуживали финальные матчи Кубка 4 раза․ Матч между «Шираком» и «Микой» в 2011 году обслуживал Давид Фернандес Борбалан из Испании, в 2012 году матч между «Шираком» и «Импульсом» судил Андреа де Марко из Италии, в 2015 году матч «Пюник» - «Мика» обслуживал другой итальянский арбитр Джанлука Рокки, в 2019 году матч «Алашкерт» - «Лори» прошел под судейством испанца Альберто Ундиано Мальенко.

Финальный матч Кубка Армении VBET «Алашкерт» - «Арарат» состоится в субботу, 15 мая, в 19:00 на Республиканском стадионе им. В. Саргсяна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации