США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля

Соединенные Штаты считают, что в палестино-израильском конфликте Израиль имеет право на самооборону, и будут обеспечивать его военное превосходство, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В ходе состоявшейся встречи в Пентагоне директора военно-политического департамента министерства обороны Израиля Зоара Палти и замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Колла последний "осудил террористические атаки, направленные против израильских гражданских лиц, и подчеркнул поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самооборону", отмечается в сообщении американского оборонного ведомства.

Колл подтвердил "неизменную поддержку министерством обороны США качественного военного превосходства Израиля", а также надежду американской администрации на восстановлении спокойствия.

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не считает атаки Израиля на позиции палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы израильской территории "слишком острыми".

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается особо напряженной с начала недели. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются, как и ответные удары Армии обороны Израиля.

В ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа, но, как пояснили в израильской армии, это еще не сухопутная операция. ХАМАС в ответ возобновил удары по югу Израиля.

По последним данным, с понедельника в Израиле погибли семь человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.