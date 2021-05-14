Финал Лиги чемпионов 2023 года может пройти в Стамбуле

Финальный матч футбольной Лиги чемпионов 2023 года из Мюнхена будет перенесен в Стамбул.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишут зарубежные СМИ. В результате переговоров с УЕФА турецкая федерация пришла к соглашению провести финал Лиги чемпионов 2023 года в Стамбуле. Финал 2022 года состоится в России, в Санкт-Петербурге.

Ранее официально было объявлено, что финальный матч Лиги чемпионов состоится не в Стамбуле, а в Португалии, в Порту на стадионе “Драгау”. В финале Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Встретятся “Манчестер Сити” и “Челси”. Встреча назначена на 29 мая.