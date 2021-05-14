Президент SGP о ситуации в Сюнике: Армения все еще подвергается агрессии Азербайджана

Председатель Реформатской партии Нидерландов (SGP), депутат Парламента Кеес ван дер Стай отреагировал на действия Азербайджана на армяно-азербайджанской границе Сюникской области.

Как передает «Арменпресс», председатель SGP в своем аккаунте в Twitter призвал международное сообщество остановить это насилие.

“Армения все еще подвергается агрессии Азербайджана. Это крайне тревожно. Международное сообщество должно приложить больше усилий, чтобы остановить это насилие”,- написал Кеес ван дер Стай.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида.

Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.